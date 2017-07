Chavez vai a treino fechado do São Paulo e se despede do clube

O atacante Andres Chavez foi ao CCT da Barra Funda nesta quinta-feira para se despedir dos jogadores do São Paulo, clube pelo qual atuou nos últimos 12 meses. Neste período, o argentino disputou 35 jogos e marcou 12 gols. Um deles, anotado na goleada por 4 a 0 sobre o rival Corinthians, no Campeonato Brasileiro de 2016, é sua melhor lembrança de sua passagem no Tricolor.

“Foi um prazer jogar em um clube grande do Brasil, como o São Paulo, e levo coisas boas na recordação. Foi uma experiência incrível vestir esta camisa, e sempre tentei dar o meu melhor para representar o clube. Que a torcida tenha gostado do meu trabalho, porque sempre lutei para render o meu melhor”, disse ao site oficial do clube.

“Vivi momentos de alegria aqui, como o meu primeiro gol pelo clube, contra o Atlético-MG, e os clássicos. Marcar contra o Corinthians, na vitória por 4 a 0, foi um momento de grande felicidade. Agradeço ao torcedor pelo carinho e sempre estarei na torcida pelo clube. Tenho a certeza de que o time dará a volta por cima, confio nisso, e desejo o melhor para o São Paulo seguir adiante. Muita força aos meus companheiros para reagir no Campeonato Brasileiro”, encerrou o atleta, que voltará de empréstimo ao Boca Juniors.

Sem Chavez, o auxiliar Pintado dirigiu um treino tático e técnico sem a presença da imprensa, que pôde acompanhar apenas o aquecimento dos atletas. Ele comandará interinamente o São Paulo no clássico contra o Santos, neste domingo, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Contratado para substituir Rogério Ceni, Dorival Júnior, por problemas familiares, será apresentado no Tricolor apenas na segunda-feira. Com 11 pontos em 11 rodadas, o São Paulo ocupa o 17º lugar no Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento.