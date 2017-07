Ceni volta a se manifestar e posta vídeo de apoio aos seus ex-jogadores

Após o comunicado oficial dirigindo-se aos torcedores, Rogério Ceni voltou a se manifestar nesta sexta-feira por meio de suas redes sociais. Desta vez, o ex-treinador são-paulino postou um vídeo dizendo algumas frases de apoio para seus ex-comandados.

Buscando apoiar o grupo que atualmente se encontra na zona de rebaixamento do Brasileirão, o ídolo do clube não apareceu no vídeo, entretanto, foi quem narrou todos os dizeres de efeito aos atletas. Ao final, ele deixa uma frase do filme Gladiador. “O que fazemos na vida ecoa na eternidade”.

Confira o vídeo e o depoimento de Rogério Ceni:



Nosso maior medo não é de sermos inadequados. Nossos maiores medos são de sermos poderosos além da conta. É nossa luz, e não nossa obscuridade, que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos.

A gente se arrisca, de vez em quando perde e erra e quebra a cara. Mas tudo isso de ruim é uma primorosa escola, para aprimorar você. Para que você possa tomar decisões e chegar ao lugar da vitória.

Às vezes você nem sabe porque está fazendo uma coisa. Qualquer tolo pode ter coragem, mas honra, essa é a verdadeira razão para você fazer ou não fazer uma coisa. É quem você é e talvez quem você quer ser.

Se puder lutar, lute, se ajudem. Se preparem para tudo. Você não precisa ser o maior, nem o mais forte da sua casa, do seu meio social. Você tem que ser o maior nas suas atitudes. Não desista, siga em frente. Há uma vitória para você.