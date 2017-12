Ceni indica e Fortaleza contrata atacante Léo Natel por empréstimo

Fortaleza contrata jovem revelação do São Paulo. Seja bem-vindo, Léo Natel! pic.twitter.com/kJJ9isYKCk — Fortaleza EC (@FortalezaEC) December 9, 2017

O Fortaleza anunciou neste sábado o jovem atacante Léo Natel, do São Paulo, como o seu quarto reforço para a próxima temporada. Ele atuará no clube nordestino por empréstimo até dezembro do ano que vem. A contratação foi um pedido do técnico Rogério Ceni, que promoveu o garoto ao time profissional do Tricolor paulista em 2017.

No São Paulo de Rogério Ceni, Natel não recebeu oportunidades em função da briga do time contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, disputando apenas competições da base. O cenário continuou o mesmo quando Dorival Júnior assumiu o comando técnico da equipe, que escapou da degola somente nas últimas rodadas do torneio nacional.

Léo Natel foi uma indicação de Ceni, que procurava um atacante acostumado a jogar pelas beiradas de campo, para reforçar o Fortaleza na temporada 2018. No ano que vem, o Tricolor do Pici terá como principal objetivo o acesso à Série A do Brasileirão.

Natural de Porto Alegre, o jogador de 20 anos iniciou a carreira no Benfica, de Portugal, sendo emprestado ao São Paulo para dar sequência á sua formação no CT de Cotia. Posteriormente, acabou tendo 70% de seus direitos econômicos comprados pelo clube do Morumbi por R$ 500 mil.

No currículo, Léo Natel ostenta três conquistas de torneios da categoria sub-20: a Copa RS, sendo eleito o melhor jogador do torneio, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, todos vencidos em 2016. Ele tem contrato com o São Paulo até junho de 2020.

Antes de oficializar Léo Natel como reforço, o Fortaleza já havia acertado as contratações do volante Derley, do meia João Henrique e do meia-atacante Edinho, que farão parte do elenco nordestino para as competições de 2018.