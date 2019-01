Ceni é homenageado pela Uefa: “Nunca jogou a Champions, mas podia”

Rogério Ceni completou 46 anos nesta terça-feira. Em meio a várias homenagens por conta de seu aniversário, o ex-goleiro recebeu uma bastante especial. A Uefa publicou em suas redes sociais uma foto do ídolo são-paulino e lembrando que ele jamais disputou a Liga dos Campeões, apesar de seu grande sucesso mundial.

“Nunca jogou na Uefa Champions League, mas podia bem tê-lo feito ao longo de sua brilhante carreira no São Paulo FC. Parabéns, Rogério Ceni”, publicou a Uefa em seu perfil nas redes sociais.

Aposentado desde o final de 2015, Rogério Ceni hoje tenta trilhar como treinador a mesma trajetória de sucesso que teve enquanto atleta. No ano passado, se sagrou campeão da Série B do Brasileirão com o Fortaleza, garantindo o acesso à elite do futebol nacional ao Tricolor cearense.

Como goleiro, foram 1237 jogos como profissional, todos vestindo a camisa do São Paulo. Rogério Ceni marcou 131 gols e faturou nada mais, nada menos que 18 títulos, entre eles a Copa do Mundo de 2002, o Mundial de Clubes em 2005, duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.