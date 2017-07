Ceni desabafa após demissão e pede desculpas à torcida do São Paulo

Rogério Ceni se pronunciou nesta quinta-feira pela primeira vez desde que foi demitido do cargo de técnico do São Paulo, na última segunda. Por meio de sua conta no Facebook, o ex-goleiro escreveu sobre sua experiência na nova carreira, que teve em seu primeiro desafio a pequena duração de seis meses.

No texto, o ídolo tricolor afirma que sabia dos riscos de assumir no ex-clube uma função até então nova para ele, mas que se sentia preparado para tal. No fim, Ceni ainda pede desculpas pelos maus resultados e agradece ao torcedor são-paulino pelo “carinho, respeito e apoio”. Ele, contudo, não informa se dará prosseguimento à carreira de técnico.

Com 44 anos, Rogério Ceni deixou o São Paulo com um aproveitamento de 49,5% dos pontos disputados. Em 37 partidas na temporada, o Tricolor obteve 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. O que mais pesou na demissão, porém, foi o desempenho fraco do time no Campeonato Brasileiro, do qual é o 17º colocado, dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos após 11 rodadas.

Veja abaixo a íntegra do texto de Rogério Ceni:

” ‘Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias’.

Esse foi o tema de minha última preleção para o time no domingo passado. Mais que apenas um tema, essa crença ecoa dentro de mim diariamente. Ela representa o que penso, acredito e sou.

Assumir o time da sua vida logo no início de uma nova carreira não era uma tarefa fácil, alguns podem ter achado precipitado, outros poderiam pensar que deveria ter recusado o convite, o fato é que realmente era arriscado.