Carneiro se destaca em testes e se aproxima de estreia pelo São Paulo

Gonzalo Carneiro está cada vez mais perto de estrear pelo São Paulo. Contratado no início de abril junto ao Defensor-URU, o centroavante terminou de se recuperar de uma pubalgia que o afasta dos gramados desde novembro e vem se destacando durante a intertemporada.

Foram dele os gols do São Paulo nas vitórias sobre Red Bull Brasil e São Caetano nos jogos-treinos realizados durante a pausa para a Copa do Mundo. Em ambas as ocasiões, o uruguaio, que atuou como referência do ataque na maior parte das atividades, mostrou poder de finalização e frieza típicos de um centroavante.

Mas, além dos gols, o jogador de 22 anos revelou outras qualidades. Apesar de sua estatura – 1,91m –, o atleta se movimentou bastante, buscando o jogo no meio-campo e trocando de posição com os companheiros de ataque de forma recorrente. Também mostrou versatilidade, já que por diversas vezes saiu da área para atuar mais aberto pelas pontas.

Aposta de Diego Lugano, superintendente de relações institucionais, Carneiro recebeu uma carga de treinos diferenciada desde que passou a trabalhar no CT da Barra Funda. No início, sob os cuidados do departamento médico, o atacante alternou entre a fisioterapia no Reffis e atividades com o grupo em campo. A cautela, segundo o clube, era fundamental para o jogador se equiparar fisicamente aos demais.

Já completamente integrado aos treinos com os companheiros, Gonzalo Carneiro deve ser relacionado pela primeira vez para o jogo contra o Flamengo, em 18 de julho, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele comece como opção no banco de reservas.

“Quando ele veio, sabíamos que tinha um tempo de recuperação. Está muito melhor, treinando praticamente tudo, somente estamos cuidando de fazer com que tenha mais minutos simplesmente. É provável que vá estar à disposição e convocado para o jogo contra o Flamengo”, afirmou Diego Aguirre.

A evolução de Carneiro, aliás, deve acirrar a disputa pela vaga de centroavante, que atualmente tem Diego Souza como titular. O colombiano Santiago Tréllez é a outra opção do treinador uruguaio. “O Gonzalo vai poder nos ajudar muito também, a gente vê a qualidade dele nos treinos”, afirmou o meia Nenê.