Carneiro sai de campo com dores e vira preocupação no São Paulo

O atacante Gonzalo Carneiro pode desfalcar o São Paulo nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o uruguaio deixou o clássico contra o Corinthians ainda no primeiro tempo devido a dores musculares.

O departamento médico do clube suspeita que Carneiro tenha sofrido um estiramento no músculo posterior da coxa direita. Ele será submetido a exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão.

Sendo a lesão for confirmada, Carneiro perderá os próximos compromissos do São Paulo no Brasileirão. A começar pelo confronto com o Grêmio, previsto para esta quinta-feira, no Morumbi. Assim como Joao Rojas e Luan, também em recuperação no Reffis.

A preocupação acontece justamente na melhor fase do camisa 19 no São Paulo, pelo qual demorou a estrear em função de uma lesão no púbis. Aos 23 anos, ele foi titular nos últimos quatro jogos do Tricolor, enquanto Nenê foi para o banco de reservas.

No Majestoso, Gonzalo Carneiro foi substituído por Brenner aos 25 minutos do primeiro tempo. O garoto tinha uma atuação apagada até marcar o gol de empate, aos 35 minutos da etapa complementar.

