Carneiro realiza exames médicos antes de assinar com o São Paulo

Neste sábado, Gonzalo Carneiro, do Defensor-URU, desembarcou no Brasil para realizar exames médicos antes de se tornar o mais novo reforço do São Paulo. O atacante foi submetido a algumas avaliações em um hospital da capital paulista e, após o acerto de algumas questões burocráticas, assinará contrato de três anos com o Tricolor. A informação inicial foi divulgada pelo Globoesporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Carneiro está em estágio avançado de recuperação de uma pubalgia. Segundo o São Paulo, o jogador ainda vai precisar de mais três semanas para voltar a entrar em campo, mas esse prazo pode ser encurtado para apenas alguns dias.

O clube do Morumbi irá desembolsar 800 mil dólares (R$ 2,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do centroavante. Mas, de acordo com o jornal uruguaio Ovación, o Tricolor gastará mais dois milhões de dólares (R$ 6,6 milhões) que serão divididos entre o atleta e seu representante.

Aos 22 anos, Carneiro despontou no Defensor durante a última temporada, quando marcou 13 gols em 35 jogos. O bom desempenho chamou atenção do compatriota Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do São Paulo, que indicou sua contratação à diretoria tricolor.