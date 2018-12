Carlinhos Neves espera que Jardine dê minutos a todos na Copa Flórida

Novo preparador físico do São Paulo, Carlinhos Neves espera que o técnico André Jardine dê oportunidade a todos os jogadores do elenco durante a disputa da Copa Flórida, torneio que serve como parte da pré-temporada da equipe.

“Fazer dois jogos contra adversários europeus também é significativo, mesmo com a rodagem dos atletas em busca da melhor forma para todos. Os jogos fazem parte importantíssima nessa periodização, em direção à melhor forma física e evolução do modelo de jogo que Jardine pretende implantar. Será importante dar minutos em campo para todos os atletas participarem das partidas em busca de um melhor rendimento futuro”, disse.

De volta ao Tricolor, clube onde trabalhou de 1999 a 2000 e de 2003 a 2010, Carlinhos Neves também explicou o que planeja implementar em termos de preparação física neste início de trabalho no São Paulo.

“Esse período na Flórida vai ser o primeiro passo em nosso planejamento para readaptar os atletas ao esforço, identificar seu atual nível de desempenho, e programar os treinamentos de forma organizada e gradativa em direção ao alto rendimento durante toda a temporada e todas as competições a serem disputadas”, explicou.

“O fato de estarmos reunidos será muito importante para o controle de todas as variáveis que cercam o treinamento, bem como para o convívio da comissão técnica com os atletas. Nesse início é importante observar em que nível cada atleta se apresenta e identificar rapidamente suas necessidades para corrigi-las, bem como potencializar as valências em que o atleta se destaca”, concluiu.

O São Paulo volta aos trabalhos no próximo dia 3 de janeiro, quando o elenco se reapresenta no CCT da Barra Funda. No dia seguinte, a delegação embarca para os EUA, onde disputará a Copa Flórida contra o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda.