Calleri visita o Tricolor na Argentina antes de decisão pela Sul-Americana

Jonathan Calleri aproveitou a estadia do São Paulo na Argentina para fazer uma visita ao elenco. O atacante, que vestiu a camisa do clube em 2016, se tornando um dos xodós da torcida tricolor, prestou apoio ao grupo que tentará a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e garantiu que o clube do Morumbi sempre será sua prioridade em um possível retorno ao futebol brasileiro.

“Me trataram da melhor maneira, quando faleceu meu amigo, me trataram muito bem. Isso vale mais que dinheiro. O São Paulo sempre vai ser minha prioridade e tomara que um dia eu possa voltar a vestir essa camisa”, disse Calleri ao SporTV.

O São Paulo chegou à Argentina na noite da última terça-feira e, ao invés de se encaminhar diretamente para Santa Fé, local do confronto com o Colón, preferiu se hospedar em Buenos Aires. Somente nesta quarta, na véspera da partida, a delegação tricolor viajará para a cidade banhada pelo Rio Paraná.

Calleri, por sua vez, também está de passagem. Ele embarcará em breve para a Europa, onde irá acertar com o seu novo clube. Depois de defender o West Ham, da Inglaterra, em 2016/17, e o Las Palmas, da Espanha, em 2017/18, o atacante argentino seguirá no Velho Continente, mas ainda não revelou qual será seu destino, embora venha sendo especulado no Alavés, outro clube espanhol.

“Estou sempre na torcida pelo São Paulo e que o time possa avançar para a próxima fase da Sul-Americana. Será um jogo difícil contra o Colón, mas o São Paulo tem equipe para conseguir esta virada”, afirmou Calleri, que é o maior artilheiro do Tricolor em uma única edição da Libertadores – em 2016, o atacante balançou as redes nove vezes, superando Luis Fabiano, que marcou oito gols em 2004.

Após perder a primeira partida por 1 a 0, em pleno Morumbi, o São Paulo precisa vencer o Colón em Santa Fé por 2 a 0 para avançar de fase ou por apenas um gol de diferença, caso os donos da casa também balancem as redes. Se superar os argentinos por 1 a 0, a decisão irá para os pênaltis.