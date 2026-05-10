Calleri revê vítima preferida pelo São Paulo e busca encerrar maior seca do ano

Calleri vive sua maior seca de gols desta temporada pelo São Paulo. O atacante, que já marcou 11 gols nesta temporada em 24 partidas disputadas, não vai às redes a cinco jogos e tem o Majestoso como chance de "virar a chave".

O último gol marcado pelo argentino foi na goleada de 4 a 1 sobre o Cruzeiro, no Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, nos últimos cinco duelos, passou em branco contra O'Higgins, Vasco, Juventude, Mirassol e Bahia, apesar de ter distribuído três assistências no período.

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A maior seca anterior havia sido de três jogos entre o duelo contra a Portuguesa pela fase de grupos do Campeonato Paulista e contra o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Majestoso pela frente

O próximo compromisso do São Paulo é o Majestoso. O clássico diante do Corinthians acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O time do Parque São Jorge é, ao lado do Santos, a maior vítima de Calleri com a camisa do São Paulo, com seis gols sofridos do camisa 9.

🔜 Amanhã é dia de Majestoso pelo Brasileirão!#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/RKMJ3QxxlV — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 9, 2026



Contra o Peixe, o argentino anotou seis tentos em 12 oportunidades, enquanto, contra o Timão, foi às redes seis vezes em 16 jogos. No geral, em clássicos, Callrei já cravou 14 tentos.

Situação do São Paulo

O time de Roger Machado busca se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar de estar há dois jogos sem vencer, o Tricolor está no G4 do Brasileirão e lidera sua chave na Copa-Sulamericana. No Brasileirão, o Tricolor está na quarta posição, com 24 pontos - nove a menos que o líder Palmeiras.