Calleri parabeniza São Paulo e prevê retorno “algum dia”

O São Paulo completou nesta quinta-feira 88 anos de sua fundação, em 1930. Dentre os jogadores que homenagearam o Tricolor nas redes sociais, o centroavante Jonathan Calleri foi um dos que mais chamaram atenção. Em sua conta no Instagram, o argentino deixou a torcida animada ao projetar um retorno ao clube do Morumbi.

“São Paulo, queria desejar meus sinceros parabéns pelos seus 88 anos de história e conquistas. Sinto muito orgulho por ter defendido esse clube tão grande. Estarei sempre na torcida. Algum dia, voltaremos a nos encontrar”, escreveu o jogador.

Reconhecido por seu estilo aguerrido e trombador, o atacante vestiu a camisa tricolor de fevereiro a julho de 2016. Nesse período, marcou 16 gols e deu duas assistências, ganhando um grito de guerra da torcida: “Toca no Calleri que é gol”.

Após a eliminação nas semifinais da Copa Libertadores daquele ano para o Atlético Nacional-COL, o jogador acertou com o West Ham, da Inglaterra, onde não teve o mesmo sucesso. No momento, ele tenta se firmar no futebol europeu defendendo o espanhol Las Palmas.

Sua identificação com o São Paulo, contudo, permaneceu vigorosa desde sua saída. Calleri tem seu nome frequentemente ventilado no clube do Morumbi durante as janelas de transferências. Inclusive, seu pai, Guillermo, já avisou que o único destino possível para o seu filho no Brasil é o Tricolor.