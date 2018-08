Bruno Peres não esconde frustração do São Paulo: “Dois pontos perdidos”

O São Paulo não conseguiu vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro na noite dessa quarta-feira. Em Curitiba, o Tricolor do Morumbi ficou no 1 a 1 com o Paraná Clube na abertura do returno. O resultado fez com que a vantagem de três pontos na liderança caísse para apenas um ponto, já que o Internacional superou o Bahia em Salvador.

Na saída de campo, Bruno Peres não escondeu a frustração dos são-paulinos. “Uma sensação de dois pontos perdidos, né! Imprimimos um ritmo forte, criamos oportunidades, mas infelizmente não conseguimos concluir em gol. Não deu, mas continuamos somando”, comentou o lateral ao Premiere, para em seguida ser incisivo de que o time esperava os três pontos, mesmo fora de casa.

“A gente veio com a proposta de vencer o jogo. A gente não veio com a proposta de empatar. Respeitamos o Paraná, mas a nossa proposta era vencer. Pelo menos a gente não perde quando não consegue a vitória. Somamos um ponto e temos uma partida importante em casa, contra o Ceará”, concluiu o substituto de Militão, vendido ao Porto.

O desafio com o Vovô está marcado para às 11h de domingo, no Morumbi. O time de Diego Aguirre iniciará a 21ª rodada com 42 pontos. O Inter tem 41. E o Flamengo, que enfrenta o Vitória nessa quinta, no Maracanã, pode chegar a 40 pontos.