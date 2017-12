Brenner celebra primeiro gol com a camisa do São Paulo: “Muito feliz”

Marcado pela despedida do ídolo Lugano como jogador do São Paulo, o empate em 1 a 1 contra o Bahia, no último domingo, no Morumbi, teve outro momento extremamente importante para o Tricolor Paulista. Uma das grandes promessas do clube, o atacante Brenner marcou seu primeiro gol como jogador da equipe principal.

O tento da prata da casa foi marcado aos 17 minutos do segundo tempo. Após o árbitro marcar recuo do volante Renê Júnior, Petros cobrou o tiro livre indireto e rolou para Brenner mandar uma bomba e abrir o placar para o São Paulo.

Muito feliz com o momento, o jovem atacante de 17 anos exaltou seu primeiro gol no profissional. “Infelizmente a vitória não veio, mas estou muito feliz pelo gol. Queria dar a vitória pela torcida, que nos apoiou durante todo o ano, e pelo Lugano. Marcar o gol com casa cheia foi inexplicável, porque o São Paulo é a minha casa”, enalteceu.

Esta foi apenas a quarta partida de Brenner com o time profissional do São Paulo. No último final de semana, ele já havia feito seu primeiro jogo como titular na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no Estádio Couto Pereira.

Apesar de dar seus primeiros passos no profissional, Brenner vem de números surpreendentes nas categorias de base. No último Campeonato Paulista sub-17, o atacante foi o artilheiro da competição ao lado de John Kleber, da Ponte Preta, com 28 gols marcados. O feito, porém, se torna mais surpreendente pelo fato de o jovem atleta ter feito isso somente em 11 jogos, já que atuou somente na primeira fase do torneio por ter sido promovido para o elenco principal.

No total desta temporada nas categorias de base, Brenner tem 44 gols em 21 partidas disputadas, com média de 2,1 por jogo.