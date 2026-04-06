Boston River x São Paulo pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo tem pela frente a estreia na Copa Sul-Americana. O Tricolor entra em campo pela primeira rodada da fase de grupos da competição nesta terça-feira, diante do Boston River, do Uruguai, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, pelo grupo C.

Onde assistir Boston River x São Paulo ao vivo?

TV: SBT

SBT Streaming: Paramount+

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como o Boston River chega ao confronto

O Boston River chega de uma goleada imponente de 4 a 1 sobre o Montevideo Wanderers na última sexta. A equipe, no entanto, ocupa apenas a 13ª colocação no Campeonato Uruguaio com 11 pontos somados, sendo três vitórias, dois empates e cinco derrotas após 10 rodadas.

Os uruguaios já entraram em campo pela Sul-Americana e venceram o Racing-URU por 1 a 0 na primeira fase da competição para garantirem a vaga na fase de grupos do torneio.

Como o São Paulo chega ao confronto

Por sua vez, o São Paulo também chega ao duelo após uma goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, que garantiu à equipe o fim do jejum de três jogos sem vencer. Vice-líder do Brasileirão com 20 pontos, o Tricolor agora busca um início positivo na Sul-Americana diante dos uruguaios.

Para a partida, Roger volta a ter Alan Franco como opção na zaga do Tricolor. O argentino vinha com dores na panturrilha direita e foi baixa nos dois últimos compromissos da equipe. Ele treinou normalmente com o grupo nesta segunda e não tem mais restrições para entrar em campo. Além dele, o jovem de 19 anos Osorio é outra novidade para o confronto. Esta é a primeira vez que o atleta, cria das categorias de base do clube, é relacionado entre os profissionais.

Por outro lado, o treinador terá baixas importantes na estreia. Luciano e Sabino sofrem com sobrecargas na panturrilha direita e irão permanecer em São Paulo. Já Calleri recebeu oito pontos no supercílio após choque de cabeça contra o Cruzeiro e também não enfrenta o Boston River. Por último, Lucca relatou dores na região anterior da coxa direita, que também fica na capital paulista. Arboleda segue no Equador e também é baixa.

Histórico de confronto de Boston River x São Paulo

As equipes nunca se enfrentaram, portanto, este será um duelo inédito.

Último treino antes da nossa estreia na @SudamericanaBR! #VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/n4fyZaGwTL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2026

Prováveis escalações

Provável escalação Boston River

Bruno Antúnez; Rivero, Martín González e Ignacio Fernandez; Suhr, Dafonte, Amado, Fredy Martinez e Franco Perez; Yair González e Alexander Gonzalez

Técnico: Ignacio Ithurralde

Provável escalação São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Dória (Alan Franco), Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho (Cauly); Artur, Ferreirinha e André Silva

Técnico: Roger Machado

Arbitragem de Boston River x São Paulo

Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)

Leandro Rey Hilfer (ARG) Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)

Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG) VAR: Nicolas Lamolina (ARG)

Ficha técnica