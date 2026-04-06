Boston River x São Paulo pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo tem pela frente a estreia na Copa Sul-Americana. O Tricolor entra em campo pela primeira rodada da fase de grupos da competição nesta terça-feira, diante do Boston River, do Uruguai, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, pelo grupo C.
Onde assistir Boston River x São Paulo ao vivo?
- TV: SBT
- Streaming: Paramount+
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Como o Boston River chega ao confronto
O Boston River chega de uma goleada imponente de 4 a 1 sobre o Montevideo Wanderers na última sexta. A equipe, no entanto, ocupa apenas a 13ª colocação no Campeonato Uruguaio com 11 pontos somados, sendo três vitórias, dois empates e cinco derrotas após 10 rodadas.
Os uruguaios já entraram em campo pela Sul-Americana e venceram o Racing-URU por 1 a 0 na primeira fase da competição para garantirem a vaga na fase de grupos do torneio.
Como o São Paulo chega ao confronto
Por sua vez, o São Paulo também chega ao duelo após uma goleada por 4 a 1 sobre o Cruzeiro, que garantiu à equipe o fim do jejum de três jogos sem vencer. Vice-líder do Brasileirão com 20 pontos, o Tricolor agora busca um início positivo na Sul-Americana diante dos uruguaios.
Para a partida, Roger volta a ter Alan Franco como opção na zaga do Tricolor. O argentino vinha com dores na panturrilha direita e foi baixa nos dois últimos compromissos da equipe. Ele treinou normalmente com o grupo nesta segunda e não tem mais restrições para entrar em campo. Além dele, o jovem de 19 anos Osorio é outra novidade para o confronto. Esta é a primeira vez que o atleta, cria das categorias de base do clube, é relacionado entre os profissionais.
Por outro lado, o treinador terá baixas importantes na estreia. Luciano e Sabino sofrem com sobrecargas na panturrilha direita e irão permanecer em São Paulo. Já Calleri recebeu oito pontos no supercílio após choque de cabeça contra o Cruzeiro e também não enfrenta o Boston River. Por último, Lucca relatou dores na região anterior da coxa direita, que também fica na capital paulista. Arboleda segue no Equador e também é baixa.
Histórico de confronto de Boston River x São Paulo
As equipes nunca se enfrentaram, portanto, este será um duelo inédito.
Último treino antes da nossa estreia na @SudamericanaBR! #VamosSãoPaulo 🇾🇪
📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/n4fyZaGwTL
— São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 6, 2026
Prováveis escalações
Provável escalação Boston River
Bruno Antúnez; Rivero, Martín González e Ignacio Fernandez; Suhr, Dafonte, Amado, Fredy Martinez e Franco Perez; Yair González e Alexander Gonzalez
Técnico: Ignacio Ithurralde
Provável escalação São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Dória (Alan Franco), Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho (Cauly); Artur, Ferreirinha e André Silva
Técnico: Roger Machado
Arbitragem de Boston River x São Paulo
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)
- Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)
- VAR: Nicolas Lamolina (ARG)
Ficha técnica
- Jogo: Boston River-URU x São Paulo
- Data e horário: 07/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Campeonato: Primeira rodada da Sul-Americana
- Local: Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)
- Onde Assistir: SBT e Paramount+