Boston River-URU x São Paulo: veja onde assistir à partida pela Sul-Americana

O São Paulo estreia na Copa Sul-Americana nesta terça-feira ao visitar o Boston River, do Uruguai. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela primeira rodada da fase de grupos.

Onde assistir ao vivo?

TV: SBT (rede aberta);

SBT (rede aberta); Streaming: Paramount+.

Como chegam as equipes?

O São Paulo retomou a confiança após uma grande vitória sobre o Cruzeiro por 4 a 1, no último sábado, no Morumbis. O Tricolor retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e aliviou a pressão sobre o trabalho do técnico Roger Machado.

O Boston River, por sua vez, começou a temporada em oscilação no futebol uruguaio. A equipe aparece na 13ª colocação no campeonato nacional, com 11 pontos. Apesar disso, o time vem de uma série de duas vitórias consecutivas, contra Juventud e Montevideo Wanderers.

Na última temporada, o Boston River também disputou a Copa Sul-Americana, mas caiu ainda na fase de grupos. O time terminou na terceira posição do Grupo A, atrás de River Plate-ARG e Guaraní-PAR. O São Paulo, por outro lado, esteve na Libertadores, mas amargou uma eliminação nas quartas de final ao perder para a LDU-EQU.

Arbitragem de Boston River x São Paulo