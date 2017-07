Boca tem interesse em Buffarini e lateral se anima em deixar São Paulo

O São Paulo pode perder mais um jogador na temporada. Em busca de um lateral direito, o Boca Juniors tem interesse em Julio Buffarini, que se animou com a iminente proposta do clube de Buenos Aires.

Aos 28 anos, Buffarini chegaria para substituir Gino Peruzzi, que já teve a sua saída da Bombonera anunciada. O estafe do lateral tricolor já está sabendo do interesse do Boca e deve iniciar a negociação em breve. O clube do Morumbi, por sua vez, prefere vendê-lo a emprestá-lo.

Há exatamente um ano, Buffarini desembarcou na capital paulista a pedido do então técnico do São Paulo Edgardo Bauza. Juntos, os dois foram campeões da Copa Libertadores da América de 2014 pelo San Lorenzo.

No entanto, com a camisa tricolor, Buffarini jamais conseguiu reproduzir o bom futebol dos tempos de San Lorenzo. Ele nunca foi titular absoluto da lateral direita, posição questionada na temporada, sempre alternando com Bruno nas escolhas dos treinadores.

No começo do ano, sob o comando de Rogério Ceni, Buffarini chegou a ser testado, inclusive, na lateral esquerda, mas não funcionou e viu Júnior Tavares conquistar seu espaço no setor. Com Dorival Júnior, foi utilizado apenas no empate por 2 a 2 com o Atlético-GO, em 13 de julho, no Morumbi, justamente na estreia do atual técnico da equipe.

Com contrato até a metade de 2019, Julio Buffarini acumula 36 partidas pelo São Paulo e nenhum gol marcado. Por ter um salário considerado alto, a diretoria são-paulina não rejeita a possibilidade de ceder o jogador.

Em 2017, o São Paulo já vendeu cinco jogadores do elenco profissional. São eles David Neres (Ajax-HOL), Lyanco (Torino-ITA), Luiz Araújo e Thiago Mendes (Lille-FRA) e Maicon (Galatasaray-TUR). Além deles, saíram João Schmidt (Atalanta-ITA), que teve o contrato encerrado em 30 de junho, e Neilton (Vitória), que estava emprestado. Já o zagueiro Lucão, afastado do grupo, está à espera de propostas de outros clubes.