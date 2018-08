Boa fase de Reinaldo tem explicação: mudança de hábito fora de campo

Reinaldo deixou o São Paulo em 2015 muito por causa da alta rejeição perante a torcida tricolor. O tempo passou e as passagens por Ponte Preta e Chapecoense mostraram um novo jogador, cada vez mais decisivo, participante e concentrado. A boa fase lhe rendeu uma nova oportunidade no clube do Morumbi. Oito meses após seu retorno, o lateral definitivamente fez as pazes com a torcida são-paulina e, mais do que isso, se tornou peça fundamental no time que lidera o Campeonato Brasileiro.

“A evolução de Reinaldo é mérito 100% dele. Ele acreditou, ele é outro jogador, está sendo profissional 100% na hora da alimentação, treino, academia. Mudou um pouco seus hábitos e está num nível excelente. Estou gostando muito do que ele está fazendo pelo time e tem de continuar assim”, comentou Diego Aguirre, fã confesso do futebol de ‘Kingnaldo’, como foi apelidado em meio ao seu momento favorável.

“Desde quando saí do São Paulo foquei na minha cabeça que iria mostrar que sou um lateral de alto nível, e que mereço jogar no São Paulo. Foi o que fiz na Ponte Preta e na Chapecoense. Voltei para o São Paulo, sempre na minha humildade, me dedicando aos treinos e ao dia a dia para mostrar que sou um lateral de alto nível. É isso que venho fazendo”, explicou o próprio jogador.

Reinaldo defendeu o São Paulo em 33 jogos esse ano. A intensidade e confiança em campo têm chamado a atenção. E tudo isso não é por acaso. Como sugeriu o treinador uruguaio, o atleta de 29 anos passou por uma mudança de hábito que tem o envolvimento de Larissa Aguiar, nutricionista do clube paulista.

“Como o futebol está hoje tem de se cuidar muito. Precisa parar de comer besteira e de se alimentar errado. Tem de se alimentar na hora certa. Isso eu levei também comigo quando cheguei ao São Paulo, graças à Larissa (Aguiar, nutricionista) também, que conversou muito comigo, e fui me dedicando, aos poucos chegando à alimentação perfeita. Foi isso que eu fiz, a Larissa me ajudou, o professor me ajuda todos os dias também. Desde de que ele chegou, ele falou que eu tinha de melhorar, porque sou um excelente jogador. Isso é o que peguei para mim e estou levando (em consideração) até hoje”, detalhou o jogador.

A importância de Reinaldo para o grupo é tamanha que Diego Aguirre já projeta utilizá-lo mais uma vez como ponta esquerda, na vaga do suspenso Everton contra o Fluminense, no próximo domingo, de novo no Morumbi. A estratégia deu certo contra o Corinthians, quando o Tricolor venceu por 3 a 1 com dois gols do polivalente canhoto.

“Jogador tem de estar sempre preparado, independentemente de qual seja a posição. Se optar por mim, vou dar o meu melhor. Mas tem outros jogadores de qualidade. Vamos ver, o que o professor optar vai ser o melhor para a equipe”, avisou Reinaldo.

