Bahia faz treino tático com foco no São Paulo pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, com treino tático, o Bahia deu continuidade aos trabalhos para o confronto com o São Paulo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Como foi o treino?

O elenco iniciou as atividades com um trabalho de força. Na sequência, em espaço reduzido, a comissão técnica promoveu um exercício também voltado para força, com disputas em trios.

Na segunda parte do treinamento, já em campo aberto, o técnico Rogério Ceni comandou um trabalho tático. Para encerrar, alguns atletas permaneceram no gramado para aprimorar finalizações frontais e participar de um exercício de jogadas laterais.



Boletim médico

O goleiro Ronaldo, que sofreu uma lesão no cotovelo direito no dia 22 de março, segue em tratamento. Já o atacante Ruan Pablo completou o segundo dia de atividades híbridas, entre campo e academia.

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Retorno importante

Para o duelo com o São Paulo, o técnico Rogério Ceni estará de volta ao time. Na última rodada, ele cumpriu suspensão por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, na derrota para o Palmeiras, pelo Brasileirão.

O Bahia é o sexto colocado na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Na última rodada, empatou com o Santos na Fonte Nova, por 2 a 2 e amargou o segundo jogo sem vencer na competição nacional.