Avaí x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Avaí e São Paulo se enfrentam na tarde desta quinta-feira, às 15h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.
Onde assistir ao vivo?
Streaming: SPFC Play (em áudio)
Como chegam as equipes?
As equipes se encontram em momentos distintos na tabela do Brasileirão sub-20. Mandante do duelo, o Avaí é o lanterna, com apenas dois pontos. Do outro lado, o São Paulo está em 11º lugar, com sete.
O Avaí empatou dois jogos e perdeu três em partidas na competição. No último duelo, a equipe foi goleada pelo Bahia, fora de casa, por 4 a 0.
Do outro lado, o São Paulo tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na última partida, o Tricolor bateu o Fluminense por 1 a 0, em Cotia.
Arbitragem
- Árbitro: Cinesio Mendes Junior (SC)
- Assistentes: Hector Andrew Lisboa Jacques (SC) e Joao Victor Aparecido Doner Macedo (SC)
- 4º Árbitro: Ruana da Silva Severino (SC)
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