Avaí x São Paulo: veja onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

Avaí e São Paulo se enfrentam na tarde desta quinta-feira, às 15h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis (SC), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Onde assistir ao vivo?

Streaming: SPFC Play (em áudio)

Como chegam as equipes?

As equipes se encontram em momentos distintos na tabela do Brasileirão sub-20. Mandante do duelo, o Avaí é o lanterna, com apenas dois pontos. Do outro lado, o São Paulo está em 11º lugar, com sete.

O Avaí empatou dois jogos e perdeu três em partidas na competição. No último duelo, a equipe foi goleada pelo Bahia, fora de casa, por 4 a 0.

Do outro lado, o São Paulo tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. Na última partida, o Tricolor bateu o Fluminense por 1 a 0, em Cotia.

Arbitragem

Árbitro: Cinesio Mendes Junior (SC)

Assistentes: Hector Andrew Lisboa Jacques (SC) e Joao Victor Aparecido Doner Macedo (SC)

4º Árbitro: Ruana da Silva Severino (SC)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp