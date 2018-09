Atual campanha do São Paulo no Morumbi supera a do tri brasileiro

A campanha do São Paulo, que recuperou a liderança do Campeonato Brasileiro, passa diretamente por seu desempenho como mandante. Invicto no Morumbi, o time dirigido por Diego Aguirre vem sustentando uma marca superior à do tricampeonato na década passada.

Em 12 jogos realizados em seu estádio, a equipe contabiliza nove vitórias e três empates, um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados, igualado apenas pelo Internacional na competição. São ainda 20 gols marcados e apenas sete sofridos em seus domínios.

Ou seja, 60% dos 50 pontos conquistados até aqui foram somados no Morumbi, onde o Tricolor encara o América-MG, neste sábado, às 16 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Para se ter uma ideia da importância do feito atual, em 2006, o São Paulo foi campeão com 75% de aproveitamento em casa, com 14 vitórias, quatro empates e uma derrota – marca idêntica à da campanha do título de 2008.

Já o desempenho de 2007 oscilou levemente para baixo – caiu para 73%. Naquela ocasião, os comandados de Muricy Ramalho obtiveram 13 triunfos, três empates e três reveses.

Além do América-MG, o São Paulo enfrentará outros seis times no Morumbi até o fim do Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Atlético-PR, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro e Sport.

“Espero que a gente consiga fazer uma grande partida e sair com a vitória”, disse o meia Nenê, referindo-se ao duelo com o América-MG. “Tenho certeza que o nosso torcedor vai lotar o Morumbi e ajudar a equipe a conseguir um grande resultado”, projetou.