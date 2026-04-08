Atuações do São Paulo: Bobadilla garante vitória em estreia na Sul-Americana

O São Paulo venceu o Boston River por 1 a 0 na noite da última terça-feira, em partida que marcou a estreia do Tricolor na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Bobadilla foi o responsável por garantir os três pontos da equipe comandada pelo técnico Roger Machado, no Estádio Centenário, no Uruguai.

O paraguaio roubou a cena e foi destaque do Tricolor. Antes mesmo de marcar o gol, ele vinha sendo um dos melhores em campo. Nos 90 minutos, teve 87% de aproveitamento no passe e, desde o primeiro tempo, apareceu para o jogo a todo momento. Além da participação ofensiva coroada com um gol, defensivamente também foi bem, com dois desarmes e quatro bolas recuperadas, de acordo com dados do Sofascore.

Entre as mudanças de Roger, uma delas foi a volta de Alan Franco após dois jogos. Ele formou a dupla de zaga ao lado de Dória e fez um jogo sem comprometer. Na primeira etapa, ainda arriscou um chute e mandou por cima do travessão. Voltando de problema físico, foi sacado no segundo tempo.

O lado esquerdo do São Paulo teve destaque com Ferreirinha e Enzo Díaz. O atacante deu trabalho para a defesa do Boston River, embora o Tricolor chegasse com algumas dificuldades no ataque e até fosse desarmado antes. O camisa 11 foi dono de grande oportunidade aos 28 do primeiro tempo, obrigando o goleiro a fazer boa defesa.

Ferreirinha saiu no segundo tempo e deu lugar ao jovem Tetê, que seguiu incomodando o setor defensivo do time uruguaio. Enzo Díaz, por sua vez, apoiou bem o lado esquerdo nas descidas e foi sólido na defesa. O atleta foi o líder de duelos ganhos: 10 de 16. Além disso, teve dois desarmes, nove ações defensivas, além de 86% de aproveitamento nos passes.

Referência no ataque, André Silva deixou a desejar e passou o jogo apagado.

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Situação do São Paulo

Com a vitória, o São Paulo fica na segunda colocação do Grupo C, com três pontos conquistados, empatado com o O'Higgins, que venceu o Millonarios por 2 a 0 e assume a liderança da chave pelo saldo de gols.