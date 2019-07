Atacante celebra convocação e mira chance no profissional do São Paulo

Um dos jogadores do São Paulo convocados pela Seleção Brasileira sub-17, o atacante Marquinhos está animado com a chance de participar da preparação para o Mundial da categoria, que será disputado no Brasil, em outubro.

Ao longo dos dez dias na Granja Comary, o jogador terá a companhia dois companheiros de Cotia: o lateral esquerdo Patryck e o meio-campista Talles. Aos 16 anos, Marquinhos participou do Sul-Americano sub-17, no Peru, entre março e abril. Na ocasião, o Brasil não foi bem e nem sequer avançou à fase final.

“Estou vivendo um momento muito bom mesmo sendo de 2003, jogando uma categoria acima, estou conseguindo me destacar nos jogos e sendo decisivo. Tenho sido convocado constantemente pela Seleção Brasileira, estou muito feliz”, disse o atacante, via assessoria de imprensa.

Marquinhos, porém, chega confiante para o período com a Seleção. Nesta semana, com um gol e uma assistência, ele teve grande atuação pelo São Paulo no empate por 2 a 2 com o Flamengo, em Osasco, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro sub-17.

“Sabíamos que o jogo ia ser muito difícil, foi um jogo muito truncado, mas graças a Deus consegui ser decisivo, fazendo gol e dando um excelente passe para o meu parceiro [João Adriano]”, celebrou.

Ciente de que o técnico Cuca está de olho na base, Marquinhos vislumbra uma oportunidade no elenco principal, repleto de outros atletas oriundos de Cotia. “Estou muito feliz com nossas atuações, tenho uma grande expectativa de subir para o profissional e fazer história aqui no São Paulo”, concluiu o atacante.