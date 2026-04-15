Artur cita surpresa com time chileno e celebra primeiro gol pelo São Paulo: "Marco na minha história"

Artur foi um dos protagonistas do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o O'Higgins nesta terça-feira, no Morumbis, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O atacante revelou que o Tricolor se surpreendeu com a qualidade da equipe chilena, que esteve próxima de empatar o jogo antes dos donos da casa ampliarem a vantagem.

"Fomos surpreendidos pelo time chileno, não esperávamos um time com tanta qualidade que é. Tiveram todos os méritos, não vieram para se defender só. Conseguimos um triunfo importante, mais três pontos", afirmou o atacante na zona mista após a partida.

O São Paulo saiu na frente com Luciano logo aos sete minutos do primeiro tempo. Depois disso, só veio aumentar a vantagem e fechar o placar aos nove minutos da etapa final. Artur tabelou em sequência com Bobadilla, Luciano e Calleri, recebeu na área e bateu na saída do goleiro. Ele marcou seu primeiro gol pelo Tricolor e celebrou o feito.

"Desde o primeiro jogo, já estava buscando demais esse gol. Achava que, quanto mais rápido eu fizesse o gol, mais confiança eu poderia ter. Muito feliz, é um momento histórico para mim e para minha família. Um marco na minha história", valorizou o jogador, que soma também uma assistência em cinco partidas.

Vaias no intervalo

Artur também comentou sobre as vaias da torcida no intervalo, mas reconheceu a motivação para tal. Apesar de ter levado a vantagem mínima para o vestiário, o São Paulo deixou o O'Higgins crescer no jogo e esteve abaixo, principalmente na reta final do primeiro tempo.

"Eu não vi [as vaias], sinceramente. Saímos frustrados realmente, porque não fizemos um bom primeiro tempo, atletas e comissão reconheceram isso. Ajustamos, o Roger falou para nos aproximarmos mais, ficar mais perto, e foi isso que conseguimos no segundo tempo", esclareceu o jogador.

O camisa 37 também defendeu o trabalho do técnico Roger Machado, um velho conhecido seu. Os dois já trabalharam juntos em duas oportunidades: no Palmeiras, em 2018, e no Bahia, em 2019. O treinador, inclusive, foi quem insistiu pela chegada de Artur ao São Paulo.

"Já trabalhei com o Roger em alguns clubes algumas vezes. Sempre me deu confiança, não só para mim, mas para toda a equipe. É um cara que deixa a gente bem solto para fazermos o que sabemos. Muito feliz pelo meu momento e do time. Futebol brasileiro é isso, a cada três dias tem jogo. Perdemos um jogo que não poderíamos perder, mas faz parte, depois de três dias já tivemos outro hoje. Agora, é outra final contra o Vasco", finalizou o atacante.

Situação na tabela

Com o resultado, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo C da Sul-Americana. O Tricolor somou a segunda vitória no torneio, manteve o 100% de aproveitamento e chegou aos seis pontos, ultrapassando o O'Higgins.

Próximos jogos do São Paulo

Vasco x São Paulo (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Paulo x Juventude (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 19h15 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)