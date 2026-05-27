Artur cita "alívio" com vitória do São Paulo e celebra momento após gol na Sul-Americana

Artur foi o autor de um dos gols da vitória do São Paulo na noite desta terça-feira, resultado que garantiu a classificação direta da equipe às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atacante celebrou o momento individual e destacou o alívio pelo fim do jejum de vitórias do Tricolor.

"Acho que estava precisando dessa confiança, dessa leveza dentro de campo que eu reencontrei aqui dentro do São Paulo. Desde o primeiro momento que cheguei, me senti super a vontade com os jogadores e estafe. Estou feliz pelo meu momento, pelo meu desempenho dentro de campo", disse.

Ao bater o Boston River, o São Paulo encerrou um jejum de um mês sem vencer e conquistou o primeiro triunfo sob o comando de Dorival Júnior. A última vitória havia sido no dia 25 de abril, contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, foram cinco empates e três derrotas.

"Claro que ainda faltam muitas coisas para melhorar coletiva e individualmente, mas estou feliz. O mais importante foi esse alívio depois de tanto tempo sem vitórias", seguiu Artur, que também falou sobre a oscilação da equipe durante os últimos jogos.

"Estamos tentando entender o motivo dessas quedas muito bruscas. Faz parte do jgoo altos e baixos. Estamos tentando entender se é parte mental, físic ou, cansaço. O principal foi esse alívio, oito jogos sem vencer... Estávamos nos cobrando bastante", finalizou.

Situação do São Paulo

Com a vitória, o Tricolor garantiu a liderança do Grupo C, com 12 pontos conquistados, dois a mais que o O'Higgins-CHI, que vai disputar os playoffs. Portanto, o São Paulo termina a fase de grupos invicto, com três vitórias e três empates. O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final será realizado pela Conmebol, nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília).

Próximo jogo

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Baenão, em Belém (PA)

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp