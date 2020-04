Artilheiro e organizador: Daniel Alves é “o cara” do São Paulo em 2020

Se o São Paulo evoluiu e deu mostras de que pode brigar por títulos neste ano, muito se deve ao desempenho de Daniel Alves desde o início da temporada. O camisa 10 se encontrou em uma posição mais recuada do meio-campo e tem feito de tudo no Tricolor de Fernando Diniz.

Depois de realizar vários testes no ano passado, o treinador entendeu que poderia potencializar o veterano posicionando-o como meio-campista, já que participaria mais da construção ofensiva da equipe, ajudando com sua técnica apurada. No 4-3-3 de Diniz, Daniel Alves faz companhia à Tchê Tchê na saída de bola, enquanto Igor Gomes tem mais liberdade para avançar.

Mesmo tendo uma função importante no início das jogadas do São Paulo, inclusive recuando entre os zagueiros, o jogador de 36 anos tem aproveitamento de destaque no ataque. É o artilheiro da equipe em 2020, com cinco gols marcados em 11 partidas disputas. O curioso é que, mesmo aos 36 anos, o jogador tem um fôlego elogiável e atuou pelos 90 minutos em todos os jogos.

De acordo com o Footstats, Daniel Alves lidera cinco estatísticas do São Paulo na temporada. O meio-campista é quem mais acerta passes, lançamentos e cruzamentos, além de ser o maior alvo dos adversários nas faltas sofridas.

A importância de Daniel Alves no elenco extrapola as quatro linhas do gramado. Diniz diz com frequência que o camisa 10 é um exemplo de pessoa, sempre demonstrando profissionalismo e vontade de vencer, mesmo com tudo o que já conquistou no futebol. O atleta também é constantemente o primeiro a chegar e o último a sair do CT da Barra Funda.

Contratado no início de agosto do ano passado, Daniel Alves já disputou 31 partidas pelo São Paulo, tendo marcado sete gols pelo clube. O agora meio-campista tem contrato válido até o final de 2022 junto ao Tricolor.