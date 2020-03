Artilheiro do Paulista relembra passagem pelo São Paulo: “Eu que pedi para sair”

Artilheiro do Campeonato Paulista com sete gols marcados, Ytalo se encontrou jogando pelo Red Bull Brasil e agora pelo Red Bull Bragantino. Antes, em 2016, o atacante teve passagem relâmpago pelo São Paulo, com um gol marcado, titularidade em semifinal de Libertadores e uma lesão grave no joelho.

“Eu tive uma passagem… não digo que foi destacada. Eu vim do Audax, cheguei lá e só consegui jogar 13 jogos, 12 pelo Campeonato Brasileiro, e um da semifinal da Libertadores – até o Ganso tinha machucado e eu tive que jogar na posição dele”, contou em entrevista à Gazeta Esportiva, relembrando a semifinal em que o Tricolor caiu para o Atlético Nacional-COL.

“Eu vejo pelo o que me mandam que a torcida tem um carinho por mim, apesar de eu ter jogado pouco. Mas a passagem acho que foi trágica, até pela lesão que eu tive quando fui jogar na minha posição. O Calleri tinha sido vendido e eu machuquei o joelho logo no meu primeiro jogo como titular, em um clássico contra o Corinthians na Arena”, relembrou o atacante.

Ytalo foi um dos jogadores que despontaram do Audax vice-campeão paulista sob comando de Fernando Diniz. Na época, Tchê Tchê foi para o Palmeiras, Chamacho para o Corinthians e o centroavante para o Tricolor.

Em julho, porém, após a saída de Calleri ter deixado o caminho livre para a titularidade, o reforço se machucou durante um clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu lesão no menisco e também precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior.

“Fiz um gol só contra Cruzeiro, me empenhei nos jogos. Não tenho como dizer se foi boa ou ruim porque foram poucos jogos, mas pelo torcedor eu tenho carinho; só de receber mensagens pedindo para eu voltar para o São Paulo já é uma coisa muito boa”, disse o atacante.

“(Eu) saí tranquilo. Me receberam muito bem quando eu cheguei. Eu que pedi para sair na verdade. Na época eu tinha operado e eles queriam me resguardar ao máximo para voltar bem do joelho e eu quis sair antes do tempo. Fui para o Audax com cinco meses de cirurgia, mas porque eu quis”, relatou o atleta.

Ytalo tinha contrato até o fim de 2016. Na virada do ano, o jogador podia escolher entre seguir tratando a lesão no clube, que não poderia dispensar o jogador em meio ao tratamento; ou sair para acelerar a recuperação e jogar o Paulista de 2017.

O atacante escolheu a segunda opção e retornou ao Audax. Foram 11 jogos e um gol no Paulista. Ao fim do Estadual, Ytalo partiu rumo ao CRB. O jogador ainda passou por Vardar da Macedônia e Linense até chegar ao Red Bull Brasil em 2018.

“Saí pelas portas da frente e só agradeço por ter passado por lá, se um dia tivesse que voltar, iria muito feliz. Hoje tenho outro pensamento na minha carreira, quero tranquilidade na minha vida e o Red Bull dá isso; você sabe que vai receber em dia certinho – no São Paulo também recebi em dia -, mas hoje o pensamento é outro”, contou.

“Quando eu tinha 20, 20 e poucos anos, meu pensamento era estar em um clube com nome no Brasil, e hoje eu estou em um clube que agora tem isso também. Só saio daqui se quiserem que eu saia”, brincou o atacante.