Arboleda enfim é regularizado e pode estrear contra o Santos

O zagueiro Robert Arboleda finalmente teve sua documentação regularizada. O contrato do equatoriano foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quarta-feira. Com isso, ele está apto juridicamente a estrear pelo São Paulo, o que pode acontecer neste domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

Arboleda, portanto, foi o último dos três reforços apresentados na semana passada a ter a situação regularizada. Petros e Jonatan Gomez já haviam aparecido no BID, mas só o primeiro estreou na derrota por 2 a 0 para o Flamengo, no domingo. Agora, a expectativa é que os três recebam oportunidades no San-São.

No treino matinal da quarta-feira, inclusive, Arboleda não apareceu no CCT da Barra Funda, justamente, para resolver os últimos trâmites burocráticos de sua documentação no Consulado do Equador, em São Paulo. Nesta quinta, o novo camisa 4 tricolor trabalhou normalmente com o grupo. Na semana passada, ele disse estar em boa forma e pronto para jogar.

Técnico interino do São Paulo até domingo, o auxiliar Pintado terá agora cinco opções para a defesa no domingo: além de Arboleda, Rodrigo Caio, Lugano, Douglas e Éder Militão estarão à disposição. A tendência, contudo, é que Arboleda e Rodrigo Caio formem o miolo de zaga diante do Santos.