Arboleda admite que “há muita possibilidade de sair” do São Paulo

Após a eliminação do Equador na Copa América, fruto do empate por 1 a 1 com o Japão na noite da última segunda-feira, o zagueiro Arboleda admitiu que pode deixar o São Paulo na janela de transferências no meio do ano.

“A verdade é que não sei. Vou voltar ao time e ver o que passa. Há muita possibilidade de sair. Mas acredito que isso depende do São Paulo e dos meus empresários. Eles que estão vendo a decisão que vão tomar”, disse o defensor, na zona mista do Mineirão.

Precisando vender jogadores para fazer caixa, o São Paulo vê em Arboleda uma boa oportunidade de arrecadação. O jogador de 27 anos já teve o interesse de clubes europeus no ano passado e deve ser alvo de novas investidas em julho.

“Desde que cheguei ao São Paulo, eu sempre disse que gostaria de sair só depois de ganhar um título. Infelizmente ainda não consegui. Estou feliz no São Paulo. Se as pessoas querem acreditar em mim, eu fico. Se não, eu vou ter que sair”, explicou.

Robert Arboleda foi contratado pelo Tricolor em junho de 2017 junto ao Universidad Católica de Quito. Recentemente, ele renovou o contrato com o São Paulo até junho de 2022. A tendência é que ele se reapresente ao clube nos próximos dias e defina seu futuro junto à diretoria.