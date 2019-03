Após vitória, Antony freia empolgação: “Vamos com calma”

Antony foi mais uma vez um dos destaques do São Paulo neste domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano. Cada vez mais estabelecido como titular do Tricolor, o atacante viu Igor Gomes, parceiro nos tempos de Cotia, ir às redes duas vezes e garantir o resultado positivo para a equipe. Apesar da vantagem assegurada no Morumbi, o camisa 39 tricolor pregou pés no chão, sinalizando que nada está resolvido.

“Passo a passo, com humildade, temos que ir melhor. Não está nada ganho ainda. Vamos com calma que quarta-feira tem mais”, afirmou.

Jogando pela ponta direita, Antony infernizou a marcação do Ituano e foi a principal opção do São Paulo na transição ofensiva. Porém, quem brilhou mesmo foi Igor Gomes, decisivo ao abrir o placar e, no segundo tempo, ampliar para o Tricolor ficar mais confortável na partida.

“Fico muito feliz pelo Igor, é um menino muito focado, que trabalha bastante. A gente tem muitas peças importantes no grupo. Quem colocarem ali vai dar conta do recado. Ficamos muito felizes pelos meninos da base estarem representando com todo o apoio do grupo. Está dando tudo certo”, disse Antony.

“A gente fica feliz, né? Mas, não temos que só exaltar a gente, mas o grupo. O grupo todo hoje está de parabéns. Fico feliz pelo meu parceiro Igor ter marcado duas vezes, mas a maior felicidade é a vitória. Acho que o grupo todo está de parabéns pela atuação”, completou.

O São Paulo terá a tarefa de não deixar o Ituano reverter sua vantagem construída no jogo de ida na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior.