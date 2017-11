Após um mês no sacrifício, Pratto inicia tratamento no CT do São Paulo

Ao contrário do restante do elenco do São Paulo, o centroavante Lucas Pratto dispensou a folga nesta segunda-feira. O argentino postou uma foto nas redes sociais em que aparece ao lado do atacante Morato, no CCT da Barra Funda, dando início ao tratamento na coxa direita.

Após o empate por 0 a 0 com o Botafogo, no último domingo, no Pacaembu, Pratto revelou que vem jogando no sacrifício há um mês e disse que usará esta semana exclusivamente para recuperar a sua forma física.

“Todo mundo sabe que tanto Petros em alguns momentos, Militão em outros, estiveram machucados e jogaram. Eu estou passando por isso tem mais ou menos um mês. Minha perna não está legal. Com o objetivo alcançado, essa semana eu não vou treinar, vou fazer exames. Não consigo chutar forte a bola, acho que é o momento de descansar”, avaliou o camisa 9, ainda na zona mista do estádio municipal.

Tratando com meu parceiro @morato.92! 🔴⚪️⚫️ Uma publicação compartilhada por Lucas Pratto (@prattolucas12) em Nov 20, 2017 às 5:54 PST

Artilheiro do Tricolor na temporada, com 14 gols, Lucas Pratto foi substituído por Gilberto aos 32 minutos do segundo tempo do duelo com o Botafogo. Ele deverá ser submetido a um exame de imagem nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão.

Caso Pratto não reúna condições de enfrentar o Coritiba, no próximo domingo, no Estádio Couto Pereira, Gilberto poderá iniciar a partida como titular. O centroavante tem contrato com o São Paulo só até dezembro e não irá renová-lo.

Morato, por sua vez, ainda se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizada em maio para corrigir um problema de ligamento. Recentemente, o atacante do Ituano teve o empréstimo renovado pelo clube do Morumbi até o final de 2018.