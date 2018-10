Após 2º turno salvador em 2017, São Paulo faz má campanha neste ano

Após ser líder do primeiro turno, o São Paulo ainda tenta entender os motivos que fizeram a equipe despencar tanto de produção na segunda metade do torneio. Com apenas duas vitórias nos 11 jogos do returno, a equipe comandada por Diego Aguirre vem com uma das piores campanhas deste período na competição.

Além dos dois triunfos, contra Bahia e Ceará, o Tricolor paulista acumula outros seis empates e três derrotas desde a 19ª rodada, o que representa 12 pontos conquistados em 33 possíveis, ou um aproveitamento de 36,4%. Com isso, a equipe que foi líder da primeira metade do torneio ocupa apenas a 16ª colocação no returno.

Com essa piora acentuada de aproveitamento e rendimento, a equipe são-paulina já começa a ver o título do Campeonato Brasileiro como um objetivo mais distante, já que hoje a distância para o líder Palmeiras é de nove pontos.

Essa mudança drástica da equipe de um turno para o outro na competição não é algo inédito se tratando de São Paulo. Isso porque no ano passado, o Soberano conseguiu reverter um péssimo primeiro turno, que encerrou inclusive na zona do rebaixamento, com uma segunda metade bastante elogiável.

Após completar as primeiras 19 rodadas com apenas 19 pontos ganhos e a 17ª colocação, o Tricolor Paulista conseguiu se recuperar na segunda parte da competição e terminou o segundo turno do ano passado com a quinta melhor campanha, com 31 pontos, um a menos que o líder do período, a Chapecoense.

A título de comparação com a fraca campanha do returno desta temporada, com 11 rodadas na segunda metade do ano passado a campanha são paulina era de cinco vitórias, três empates e três derrotas, acumulando 18 pontos.

Para provar para o seu torcedor que a equipe não é tão inconstante quanto a do ano passado, a equipe se prepara agora para enfrentar o Vitória, na próxima sexta-feira, no estádio do Barradão.

