Após queda, são-paulinos projetam novas decisões: “Vamos com tudo”

A eliminação para o Corinthians nas semifinais do Campeonato Paulista ainda é sentida no São Paulo. Os jogadores não escondem a dor pela derrota diante do arquirrival, mas tentam deixá-la para trás e focar nas decisões que o time tricolor terá pela frente.

“Claro que ficamos tristes, porque a nossa meta era disputar a decisão do estadual, mas temos que seguir em frente e já pensar nos próximos desafios. Nosso grupo está unido pela vaga, somos uma família no São Paulo e vamos com tudo”, bradou o zagueiro Arboleda, que prosseguiu.

“Pedimos desculpas ao nosso torcedor, porque não demos a alegria no Paulista, mas estamos conscientes de que coisas melhores virão. Confio muito nisso e nos meus companheiros nestas novas disputas que teremos”, acrescentou o equatoriano.

O próximo desafio dos comandados de Diego Aguirre é o duelo com o Atlético-PR, pela quarta fase da Copa do Brasil. O jogos de ida e volta estão marcados para os dias 4 e 19 de abril, na Arena da Baixada e no Morumbi, respectivamente.

Entre os confrontos pela competição nacional, o São Paulo também terá as estreias na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Campeão do torneio continental em 2012, o Tricolor enfrentará o Rosário Central-ARG nos dias 12 de abril, na Argentina, e 9 de maio, em casa. O primeiro compromisso na Série A está marcado para o próximo dia 16, no Morumbi.

“Lutamos bastante nos últimos jogos e queremos manter este espírito na nossa equipe. Temos uma sequência de partidas importantes, decisivas, então precisamos seguir com esta postura para avançar. Temos uma nova atitude, com compromisso e entrega, para brigar pelos títulos da temporada”, ressaltou o lateral esquerdo Reinaldo.