Após estrear como titular, Brenner se coloca à disposição de Dorival

O jovem atacante Brenner fez a sua primeira partida como titular do time principal do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, no último domingo, no Estádio Couto Pereira. Realizado, o jogador de 17 anos se coloca à disposição para ajudar novamente o Tricolor no último jogo do ano, contra o Bahia, neste domingo, pela 38ª e derradeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Promovido ao time principal ainda sob o comando do ex-técnico Rogério Ceni, Brenner se destacou na categoria sub-17 nesta temporada ao marcar 44 gols em 21 partidas, sendo artilheiro do Campeonato Paulista, Copa Santiago e Taça BH.

“Tive um ciclo na base, e agora estou em busca do meu espaço no time principal. A ansiedade pela estreia ou jogar como titular já passou, e agora estou mais confiante para jogar. E se o Dorival precisar, estou à disposição para jogar no Morumbi (risos)”, disse Brenner, em entrevista ao site oficial do clube.

Revelado em Cotia, Brenner foi a solução encontrada pelo técnico Dorival Júnior para substituir o lesionado Lucas Pratto em Curitiba, onde estreou como profissional na derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, no dia 26 de junho. Com ele em campo, o São Paulo garantiu classificação à Copa Sul-Americana de 2018.

“O mais importante foi a vitória da equipe. Não tivemos um ano bom para a história do São Paulo, mas tínhamos o objetivo de subir na tabela e conquistar a vaga em uma competição sul-americana para coroar a entrega de todos, além de retribuir o apoio da torcida. Cotia tem grandes talentos, e se o Dorival optar pela garotada tenho certeza de que será bom para o grupo”, avisou.

“Foi um jogo difícil. O Coritiba está em uma situação complicada na tabela e precisava da vitória. Mas a torcida nos apoiou, mais uma vez, e compareceu em peso para nos ajudar. E foi uma coincidência boa ser titular pela primeira vez em Curitiba, já que foi lá que estreei profissionalmente. Foi um final de semana maravilhoso, especial. Isso é fruto do trabalho do dia a dia. A artilharia do estadual Sub-17 também me deixou muito contente”, comemorou.