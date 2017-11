Após derrota, São Paulo foca em “objetivo principal” no domingo

A derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na última quarta-feira, em Porto Alegre, impediu que o São Paulo ultrapassasse a meta de 47 pontos e se livrasse de vez do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, o time comandado por Dorival Júnior chegou ao seu terceiro jogo seguido sem vencer – antes, havia empatado com Chapecoense (2 a 2) e Vasco (1 a 1).

Por isso, o foco de todos no clube é a vitória diante do Botafogo, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Pacaembu, para liquidar qualquer ameaça na reta final do torneio. A três rodadas do fim, o São Paulo ocupa o 11º lugar, com 45 pontos, seis a mais que a Ponte Preta, primeira equipe dentro da zona de descenso.

“Nós pensamos em pontuar o quanto antes. Buscar objetivo principal continua sendo o máximo número de pontos para nos livrarmos de qualquer risco”, ressaltou o técnico Dorival Júnior, que evitou dar esperanças à torcida de classificação à Copa Libertadores – no momento, o time tem cinco pontos a menos que o Flamengo, clube que abre o G7.

“Se as pessoas souberem tudo o que fizemos, o trabalho dos garotos, o torcedor vai entender qualquer situação, seja a confirmação da saída (da zona de rebaixamento) ou a possibilidade mínima de briga por vaga. Faremos o nosso máximo”, garantiu Dorival.

“Não foi um trabalho fácil nem simples, e o torcedor entendeu, tanto que abraçou a equipe em todos os aspectos. Fizemos um segundo turno de recuperação muito bom, o São Paulo teve pontos importantes, construiu regularidade e esperamos voltar a tê-la para ter um final de campeonato um pouco diferente”, avaliou.

Artilheiro do São Paulo na temporada, com 14 gols, o centroavante Lucas Pratto seguiu a linha de raciocínio de Dorival Júnior. Na avaliação do argentino, o time, que vinha de uma série de cinco jogos de invencibilidade, precisa recuperar o futebol contra o Botafogo, diante de quem não poderá contar com os suspensos Hernanes e Arboleda.

“Temos que manter uma regularidade. Acredito que nesses últimos seis jogos mantivemos uma regularidade. Domingo precisamos vencer, contra um time que briga por vaga na Libertadores. Temos de chegar aos 48 pontos para ficarmos tranquilos, e ver o que podemos fazer nos últimos dois jogos. Mas o mais importante é ganhar domingo em casa para o time ficar tranquilo”, reiterou Pratto.

“Nosso primeiro passo é alcançar os 47 pontos. Agora é levantar a cabeça e focar em sair dessa zona de perigo. Temos um jogo em casa e temos que ganhar”, concluiu o volante Jucilei.