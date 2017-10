Após derrota, São Paulo tem ônibus apedrejado na saída do Horto

O São Paulo virou alvo de violência por parte da torcida do Atlético-MG, após a derrota por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em Belo Horizonte. Durante a saída do Estádio Independência, o ônibus que retornava ao hotel foi atingido por pedras. Segundo a assessoria de imprensa do clube, nenhum membro da delegação tricolor foi ferido durante o ataque.

Algumas janelas acabaram bastante danificadas, fazendo com que cacos de vidro caíssem na parte interna do ônibus. O perigo só não foi maior porque o insulfilm segurou pedaços maiores e evitou que estes adentrassem no veículo.

Passado o susto, o São Paulo agora volta suas atenções para o duelo com o Atlético-PR, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Pacaembu. A preparação começa nesta quinta-feira pela manhã, quando os jogadores que não atuaram no Horto farão um treino no CT do Galo, antes da viagem à capital paulista.

Com a derrota em Minas Gerais, o Tricolor manteve-se com 31 pontos, na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe voltará à zona de rebaixamento ainda nesta rodada caso Fluminense (31) e Ponte Preta (31) empatem ou vençam os duelos com Flamengo e Santos, respectivamente, e o Sport (30) derrote o Vitória nesta quinta-feira.