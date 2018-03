Após deixar São Paulo, Dorival diz que seu trabalho poderá dar frutos

Após a reunião que determinou a sua demissão do São Paulo, o técnico Dorival Júnior deixou o CT da Barra Funda demonstrando tranquilidade. Com o seu tradicional discurso sereno e otimista, comentou a decisão da diretoria e garantiu ter desenvolvido um trabalho que poderá render frutos ao clube do Morumbi.

“Fico satisfeito com tudo o que recebi dentro do São Paulo. Faço um agradecimento especial a todos. Foi a maneira como tentamos fazer o nosso melhor para que o São Paulo pudesse encontrar um caminho. É um fato normal, corriqueiro. Foi uma conversa normal, tranquila”, contou o treinador, que só não foi desligado anteriormente em função do respaldo do diretor-executivo de futebol Raí.

“Faço um agradecimento diferenciado ao Raí, que assume aí um novo cargo, uma nova situação, com um novo pensamento. Ele se mostrou sempre uma pessoa correta, como foi também o presidente e toda a diretoria, desde o Vinicius (Pinotti, ex-diretor executivo de futebol) no ano passado. Só tenho a agradecer a oportunidade que tive. Tentei fazer o meu melhor pelo São Paulo”, assegurou.

Pesou contra Dorival o desempenho ruim do time na atual temporada. Sobretudo em clássicos, perdendo os três disputados no Campeonato Paulista – o último para o Palmeiras, na noite desta quinta-feira, no Palestra Itália. Além disso, Dorival não conseguiu fazer a equipe render com Diego Souza e Nenê, duas das principais contratações do clube para 2018.

Com 14 pontos ganhos em 11 rodadas, o São Paulo se classificou para enfrentar o São Caetano nas quartas de final do Paulista. No entanto, a equipe é apenas a oitava colocada geral da primeira fase e não teria avançado se tivesse em um dos outros três grupos da competição. Ainda assim, Dorival crê em um futuro promissor para o elenco atual.

“Esse time pode dar frutos. Deixamos uma bela base e não tenho dúvida de que vai crescer. É aguardarmos, o tempo vai mostrar um pouco mais”, afirmou o treinador, que usou suas redes sociais para ressaltar sua dedicação ao clube e falar em alívio após ajudar a livrar o São Paulo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2017.