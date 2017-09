Após clássicos, são-paulino vê Corinthians mais rival que Palmeiras

Três dias depois de disputar o seu primeiro Majestoso, o meia-atacante Marcos Guilherme tem a “certeza” de que o Corinthians é o maior rival do São Paulo. A declaração do camisa 23 vai de encontro à afirmação do goleiro Cássio, que na última terça-feira afirmou ser o Tricolor o grande oponente do clube de Parque São Jorge nos últimos tempos.

“Pelo o que eu senti durante a semana e a própria partida, com certeza é o Corinthians (o maior rival do São Paulo)”, cravou o jogador de 22 anos, em entrevista ao canal Espn, após o treino desta quarta-feira, no CCT da Barra Funda.

O Majestoso do domingo passado foi o segundo clássico estadual de Marcos Guilherme com a camisa tricolor. Emprestado pelo Atlético-PR até dezembro de 2018, ele atuou e marcou o primeiro gol do São Paulo na derrota por 4 a 2 para o Palmeiras, em 27 de agosto, no Palestra Itália, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Deu um pouquinho mais de rivalidade do que contra o Palmeiras. As torcidas ficaram muito mais na expectativa de como seria a partida, nós também, então no momento concordo com o que o Cássio falou”, argumentou Marcos Guilherme, que poderá enfrentar o Santos pela primeira vez como tricolor no dia 29 de outubro, no Pacaembu.

A 13 rodadas para o término do Brasileirão, o São Paulo ocupa o 17º lugar, com 28 pontos ganhos. Uma vitória sobre o Sport, neste domingo, no Morumbi, garante a saída da equipe da famigerada zona de rebaixamento.