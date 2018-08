Após chegar do Recife, Tricolor se reapresenta e só reservas vão a campo

Depois de vencer o Sport por 3 a 1 na Ilha do Retiro, o elenco do São Paulo não teve tempo para descansar e se reapresentou nesta segunda-feira. Os jogadores chegaram de viagem e foram diretamente para o CCT da Barra Funda para começar a preparação para a partida contra o Colón, na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

Enquanto os titulares contra o Leão da Ilha ficaram na academia e realizaram atividades na piscina, o restante do elenco foi a campo. Rodrigo Caio e Edimar, que retornaram de lesão recentemente, treinaram normalmente. Com seu chimarrão, Diego Lugano visitou a atividade e conversou com o treinador Diego Aguirre.

O dia começou com o aquecimento e o bobinho. O auxiliar Fernando Piñatares exigiu bastante concentração dos atletas e intensidade na atividade em que cada jogador só podia dar dois toques na bola. Em seguida veio um circuito que exigia bastante da parte física dos jogadores.

Após a primeira parte do trabalho desta segunda-feira, o foco foi para a pressão na marcação e o trabalho de toque de bola. Os jogadores são-paulinos foram divididos em dois grupos e precisavam passar a intermediária, enquanto o outro grupo fazia uma marcação intensa, para então atacarem sem marcação. Por fim, em campo reduzido, o Tricolor realizou uma atividade similar a um jogo normal e com bastante intensidade na marcação e velocidade nos passes.

O São Paulo visita o Colón na quinta-feira, dia 15 de agosto, às 21h45 (de Brasília), no estádio Brigadier General Estanislao López, e precisa de um triunfo por 2 a 0 para avançar para as oitavas de final. Uma vitória por 1 a 0 leva o confronto para a decisão de pênaltis. Qualquer resultado positivo por um gol de diferença a partir de 2 a 1 classifica o Tricolor pelo critério de gols fora de casa. Os argentinos precisam apenas de um empate.

