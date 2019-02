Apesar de pessimismo, São Paulo não desiste de contratar Pato

Apesar do discurso pessimista de Cuca e de dificuldades financeiras para alinhavar a contratação, o São Paulo ainda alimenta esperanças de repatriar Alexandre Pato. No momento, o atacante tenta a rescisão de contrato com o chinês Tianjin Tianhai, com quem tem vínculo até o final de 2019.

A ideia é abrir negociações assim que o atacante conseguir se desvincular do clube asiático, que convive com problemas financeiros. O Tricolor monitora a situação já há algum tempo e aguarda o momento certo para fazer uma proposta pelo atleta, que almeja voltar a atuar no Brasil neste ano.

Um dos problemas reside no fato de Pato atrair uma concorrência dura. Inclusive da China, uma vez que o Guangzhou Evergrande estaria interessado na contratação do brasileiro. Em sua apresentação como técnico do São Paulo, Cuca falou sobre o assunto.

“O Pato, pelo que estava vendo… o time da China, o Guangzhou, está interessado nele. Seria uma luta desigual. Não adianta alimentarmos ilusão. Vamos esperar as coisas acontecerem, primeiro recuperando a autoestima dos [jogadores] que estão aqui”, disse.

Outro forte concorrente é o Palmeiras. Alexandre Mattos, diretor-executivo de futebol do clube alviverde, tem bom relacionamento com André Cury, empresário de Pato, o que poderia colocar o rival do Tricolor em vantagem.

No entanto, a diretoria liderada por Raí conta com a forte identificação de Pato com o São Paulo para entrar forte na briga. Em entrevista ao site oficial do Tricolor em 2018, ele falou sobre sua relação com o clube.

“Mesmo de longe, tenho esse carinho pelo São Paulo, que me acolheu e abriu as portas em um momento que eu precisava. O São Paulo foi amor à primeira vista. E eu não esperava que isso pudesse acontecer tão rápido. É aquele amor que sempre guardo no coração. E quando tiver a oportunidade, o amor pode voltar”, disse, na ocasião.

O Tricolor não fará uma loucura financeira para trazê-lo, até porque deixou de arrecadar uma grande verba com a precoce eliminação na Copa Libertadores. Mas sabe que o atacante topa reduzir seus salários e se encaixar na realidade das agremiações de ponta do Brasil.

O Santos, por meio de Jorge Sampaoli, também mostrou intenção de se reforçar com Pato, mas a situação financeira do clube da Baixada torna a negociação bastante complicada.

Aos 29 anos, Alexandre Pato passou pelo São Paulo entre 2014 e 2015, emprestado pelo Corinthians. Nesse período, o atacante disputou 102 jogos pelo clube, marcou 38 gols e deu 16 assistências.