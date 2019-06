Apesar das críticas, Nenê é aposta de Cuca para reverter resultados

Especulado fora do São Paulo após a pausa para a Copa América, Nenê vem sendo a aposta de Cuca quando sua equipe está em situação adversa. Desde que o técnico assumiu o comando tricolor, o meia foi acionado quatro vezes, todas elas no segundo tempo, com o Tricolor bastante pressionado pela vitória.

Na última quinta-feira, foi dos pés de Nenê que saiu a jogada do gol de empate do São Paulo contra o Atlético-MG. Entrando na vaga de Marquinhos Calazans, o experiente meia foi calculista ao proteger bem a bola, mudar de direção e tocar para Pato, que dominou já tirando do zagueiro e soltou uma bomba da entrada da área, sem chances para o goleiro Victor.

Mas não foi apenas nesse jogo que Nenê mostrou sua importância na transição ofensiva. Na derrota para o Bahia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Morumbi, o meia também entrou no segundo tempo e deu passe açucarado para Pato dentro da área, mesmo diante da forte retranca adversária, porém, o atacante não teve muita sorte e carimbou a trave na ocasião.

Aos 37 anos, Nenê tem contrato com o São Paulo até o fim da atual temporada. Neste ano o meia já foi especulado no Fluminense, Fortaleza e Goiás, contudo, nenhuma das negociações deram certo. A partir de julho, o experiente jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Resta saber qual será o plano de Raí e companhia para um dos jogadores mais criticados pelos torcedores, mas, ao mesmo tempo, um dos poucos atletas do elenco capazes de criar situações de perigo no ataque.

