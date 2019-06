‘Apertado’, São Paulo quer baixar valores para fechar com Adriano

O São Paulo vem adotando cautela na negociação para ter Adriano, atualmente no Besiktas, da Turquia. O jogador, que tem contrato com o clube somente até o fim deste mês, vem pedindo altas quantias para assinar com o Tricolor, que, ciente de sua realidade financeira, espera baixar os valores para, enfim, selar o acordo.

Aos 34 anos, Adriano chegaria de graça ao Morumbi. Como ficará livre no mercado a partir do dia 1 de julho, o atleta vem exigindo quantias que estão fora dos padrões atuais do São Paulo, uma vez que o clube não precisaria comprá-lo de nenhuma outra agremiação. As conversas continuam, mas para que o contrato seja assinado, o jogador ex-Barcelona precisará ceder no que se refere a luvas e salários.

As eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil fizeram com que o São Paulo readequasse seu orçamento para o restante da temporada. Sem prever que o time cairia para o modesto Talleres ainda na fase preliminar do torneio continental e para o Bahia já nas oitavas de final da competição mata-mata, a diretoria foi forçada a planejar voos mais baixos.

Adriano é muito bem visto pela comissão técnica. A lateral direita é hoje uma das principais carências no elenco do São Paulo, e Cuca está certo de que o atleta pode contribuir muito para o grupo. Ainda que tenha se acostumado a atuar como lateral-esquerdo, o ex-Barcelona já desempenhou a função pela direita e se destaca por sua versatilidade.

Desde que chegou ao São Paulo, Cuca vem priorizando atletas que podem atuar em mais de uma posição. Tchê Tchê, pedido especial do treinador, é um exemplo, podendo jogar como volante e lateral-direito. Hudson, indispensável no esquema do comandante tricolor, é outro caso. O capitão do time na ausência de Hernanes é mais um que pode ser volante e lateral-direito.

Apesar das improvisações, atualmente Cuca conta, de fato, apenas com um jogador de origem na lateral direita: Igor Vinícius, de 23 anos, que pertence ao Ituano, mas está emprestado ao São Paulo até o fim desta temporada. Bruno Peres seria outra opção, mas não vem tendo espaço com o treinador.

