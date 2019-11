Antony fala sobre choro ao marcar gol: “Estava passando por dificuldades”

Antony não conteve a emoção ao marcar um golaço neste sábado, na vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá. Passada a partida, o jovem atacante do São Paulo comentou sobre o fato de ter ido às lágrimas em campo, reconhecendo a fase ruim que atravessou recentemente.

“Só Deus e minha família sabem o momento que eu estava passando, fora de campo também estava passando por dificuldades. Só Deus sabe o quanto eu precisava desse gol, minha família, que esteve comigo nos momentos bons e ruins. Esse gol vai para o meu filho e para a minha família”, afirmou Antony ao Premiere.

Prestes a se tornar pai, Antony comemorou o gol colocando a bola de futebol por baixo da camisa em alusão à gravidez. Lorenzo ainda não veio ao mundo, mas já vem se tornando absoluto nas celebrações do jovem atacante tricolor, que também fez a letra “L” com uma das mãos em direção à câmera.

Antes alvo de algumas críticas da torcida, Antony parece ter recuperado seu bom futebol nos últimos jogos com Fernando Diniz. Contra o Atlético-MG, deu passe para o gol de Igor Gomes. Neste domingo, deu outra assistência para o gol de Vitor Bueno e ainda balançou as redes em grande estilo para fechar os trabalhos do São Paulo em Chapecó, motivos suficientes para que não tenha mais que lidar com as “cornetadas” dos torcedores.

“Torcida é assim, já fui torcedor e na arquibancada cobrava muito, xingava também. Mas, o primeiro a me cobrar sou eu. Quando não faço uma boa atuação, me cobro muito. Hoje pude fazer uma boa partida, fiz gol. Estou muito feliz, não só pelo gol, mas também pela nossa equipe”, concluiu.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro acontece quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Fluminense, outro adversário que luta contra o rebaixamento, no Morumbi. Para esta partida, Igor Gomes será desfalque pelo fato de ter recebido o terceiro cartão amarelo contra a Chapecoense.