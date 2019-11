Antony é cortado da Seleção Sub-23 e volta ao São Paulo para tratar lesão

A Seleção Brasileira Olímpica teve um desfalque no treino desta quarta-feira, preparatório para o torneio de Tenerife, na Espanha. O atacante Antony, do São Paulo, sentiu dores na coxa esquerda e foi cortado da competição e, então, retorna ao Brasil para iniciar tratamento no clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo GloboEsporte.com.

O tricolor já trabalhava com essa baixa para seu próximo compromisso, o clássico contra o Santos, visto que o jogador terá que cumprir suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. A partida acontece no próximo sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já a Seleção Olímpica enfrenta os Estados Unidos na quinta-feira, às 13h30 (de Brasília), em sua estreia.

Antony sentiu as primeiras dores na coxa no duelo contra o Fluminense, quando o São Paulo saiu derrotado por 2 a 0, no Morumbi. Na ocasião, ele atuou normalmente, assim como diante do Athletico-PR, outra derrota, mas por 1 a 0. Ele teria se queixado ao se apresentar na Espanha para o torneio e, então, diagnosticado com a lesão. Ele é esperado na capital paulista nesta quinta-feira.

O atacante tem sido titular na equipe comandada por André Jardine, que buscará uma vaga para a Olimpíada de Tóquio em janeiro e fevereiro do próximo ano, na disputa do Pré-Olímpico. Ele marcou cinco gols nos últimos quatro jogos com a camisa verde e amarela. No São Paulo, ele também é titular com Fernando Diniz.