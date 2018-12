Antes de jogo decisivo, torcida do São Paulo volta a protestar

O São Paulo ainda tem chance de conquistar a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores – precisa pontuar mais do que o Grêmio na rodada decisiva do Brasileiro neste domingo. Mas a torcida organizada não se mostra satisfeita com o desfecho da equipe na temporada. A Independente voltou a protestar contra a equipe antes do compromisso contra a Chapecoense, no interior catarinense.

Em um post nas redes sociais, a torcida publicou uma foto com uma faixa “Obrigado por nada, São Paulo FC”. Além disso, produziu um texto criticando o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, além de dirigentes do departamento de futebol e jogadores. “A cobrança não vai poupar ninguém”.

Desta vez, o treinador André Jardine foi, de certa forma, poupado. Os torcedores garantem apoiar o comandante, apesar de preferirem um “técnico experiente e malandro de vestiário”.

O São Paulo inicia o domingo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Caso não consiga ultrapassar o Grêmio na classificação, terá de jogar a fase preliminar da Libertadores 2019.