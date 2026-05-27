André Silva se vê recuperando confiança após lesão e celebra assistência em vitória do São Paulo

André Silva teve sua primeira participação em gol desde que se recuperou de lesão no joelho na noite desta terça-feira na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Boston River, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. O atacante, que foi titular e deu assistência para o tento de Artur, destacou a importância do jogo para recuperar a confiança.

"Estou muito feliz pela partida, principalmente pela vitória, a gente já estava precisando dessa vitória. Falando um pouco também da minha lesão, era um jogo importante para mim, para poder retomar a confiança, numa posição também que eu já vinha fazendo há muito tempo. Não sou só um centroavante de área, também consigo jogar ali por trás do Calleri, ou quem quer que seja que esteja ali", declarou.

"E a conversa com o Dorival foi muito em cima disso, em questão de como eu me movimentaria ali, se eu já tinha feito essa posição. Nos treinos, saíram muito bem feitos, o jogo se refletiu aquilo que se treinou, e graças a Deus, estou muito feliz pela partida, para retomar essa confiança que eu precisava. E daqui para frente, se Deus quiser, ter mais minutos. Agradecer ao professor também por esses minutos, para eu voltar com mais confiança e também ajudar com gols e com assistências", seguiu.

André Silva ainda ressaltou a versatilidade, destacando estar à disposição de Dorival Júnior para atuar em mais de uma posição. Diante do Boston River, ele atuou como uma espécie de um meia, com mais motimentação, deixando Calleri como referência no ataque.

"É muito importante que a gente tenha essa variação dentro do nosso elenco, para poder ajudar. E eu me sinto à vontade de jogar como primeiro atacante, como segundo atacante, flutuar, dar opção, como foi no primeiro gol, eu dei opção por dentro, depois saí no facão para poder dar assistência. Então, para mim, é benéfico que eu consiga ajudar de várias formas. Acho que é benéfico também para o treinador, e o nosso grupo só tem a ganhar com isso", finalizou.

Situação do São Paulo

Com a vitória, o Tricolor garantiu a liderança do Grupo C, com 12 pontos conquistados, dois a mais que o O'Higgins-CHI, que vai disputar os playoffs. Portanto, o São Paulo termina a fase de grupos invicto, com três vitórias e três empates. O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final será realizado pela Conmebol, nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília).

Próximo jogo

Jogo: Remo x São Paulo

Competição: Campeonato Brasileiro (18ª rodada)

Data e horário: 31 de maio de 2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Baenão, em Belém (PA)

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