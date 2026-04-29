André Silva admite ansiedade para voltar a marcar pelo São Paulo e diz: "Estou me readaptando"

O centroavante André Silva não vê a hora de voltar a marcar pelo São Paulo. O jogador foi titular, mas não conseguiu reencontrar o caminho das redes no empate sem gols com o Millonarios na noite da última terça-feira, em Bogotá, na Colômbia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

André Silva poderia ter saído de campo com um gol na última terça-feira, mas viu o travessão e a defesa rival atrapalharem seus planos. Após escanteio de Cauly, o camisa 17 subiu na segunda trave e cabeceou forte, mas a bola bateu no travessão e, depois, Sarabia afastou em cima da linha.

"Confesso que estou um pouquinho ansioso já, mas estou no meu processo. Tive um longo período de sete meses, então ainda estou me readaptando para buscar um equilíbrio e poder voltar a melhor forma para ajudar o São Paulo", reconheceu em entrevista ao SBT.

O atacante não balança as redes desde o último dia 16 de julho, quando anotou o gol tricolor no empate em 1 a 1 com o Atlético Nacional-COL, no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

No jogo seguinte, André Silva sofreu uma grave lesão no joelho, que o afastou dos gramados pelo restante de 2025 e também do início desta temporada. Após um árduo e longo processo de recuperação, o atleta voltou aos gramados em março deste ano, mas ainda busca sua melhor forma para retomar o faro goleador.

Na atual temporada, o centroavante de 28 anos soma 11 jogos com a camisa tricolor, sendo quatro como titular.

André valoriza resultado

Embora não tenha vencido, o resultado contra o Millonarios foi considerado positivo pelo São Paulo. André Silva, por exemplo, destacou a importância de sair com ao menos um ponto de uma partida em um contexto tão díficil.

Além de enfrentar a casa cheia do adversário, o São Paulo também precisou superar a altitude de Bogotá. Tudo isso com uma equipe praticamente reserva, uma vez que o técnico Roger Machado decidiu preservar sete titulares, que ficaram na capital paulista e treinaram pela manhã na terça-feira.

"Mantivemos a nossa liderança, que era o mais importante também. Claro que viemos para buscar os três pontos, mas é valorizar esse empate e levar para casa. Jogar na altitude, aqui nesse estádio também. Creio que o grupo deu mais uma resposta. Não importa quem entre em campo, entram 11 guerreiros para brigar pelo São Paulo. Estou muito feliz pelo que o nosso time fez hoje aqui dentro", valorizou o jogador.

Situação na Sul-Americana

Com o resultado, o São Paulo garantiu a liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana por pelo menos mais uma rodada. O Tricolor alcançou os sete pontos e manteve a invencibilidade no torneio, com duas vitórias e um empate.

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

O’Higgins-CHI x São Paulo (quarta rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 07/05 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Codelco El Teniente, em Rancagua (Chile)