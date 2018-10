Anderson Martins e Bruno Peres viram desfalques no São Paulo

Confira este e outros vídeos em

Bruno Peres e Anderson Martins desfalcarão o São Paulo no duelo com o Atlético-PR, no próximo sábado, no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o lateral direito levou o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Internacional, o zagueiro foi expulso na tarde deste domingo, no Beira-Rio.

Ambos foram advertidos no primeiro tempo da partida em Porto Alegre. Bruno Peres levou cartão por retardar cobrança de falta, enquanto Anderson Martins cometeu falta dura em Victor Cuesta. Já nos acréscimos da etapa complementar, o camisa 4 foi expulso após cometer pênalti em Leandro Damião, autor de dois gols na partida.

Aguirre terá mais dificuldades para resolver o problema na lateral direita. Régis, que seria o substituto natural de Bruno Peres, teve o contrato rescindido por graves problemas pessoais. Outra opção para o setor seria Araruna, mas ele ainda se recupera de uma contratura na coxa e é dúvida.

Caso Araruna não reúna condições de jogo, o zagueiro Rodrigo Caio pode ser improvisado na lateral direita, a exemplo do que aconteceu nos embates com América-MG e Palmeiras.

No miolo de zaga, a alteração é mais óbvia. Arboleda, que não esteve à disposição neste domingo por estar a serviço da seleção equatoriana, deve retornar ao time titular para o confronto com o Atlético-PR.

Everton é outro desfalque certo. O meia-atacante, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda, precisará de pelo menos mais duas semanas para voltar a ficar à disposição da comissão técnica. Liziero o substituiu no duelo em Porto Alegre e marcou o gol são-paulino.

Com a derrota no Beira-Rio, o São Paulo chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem vitória, permanecendo no quarto lugar com 52 pontos, agora sete a menos que o líder Palmeiras, que venceu o Grêmio nesta tarde, no Pacaembu.