Anderson explica escolha pelo São Paulo: “Expectativa de conquistas”

O zagueiro Anderson Martins foi apresentado como o mais novo reforço do São Paulo durante a tarde desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Após receber a camisa 4 das mãos do coordenador de futebol Ricardo Rocha, o jogador explicou por que trocou o Vasco, que disputará a Copa Libertadores neste ano, pelo Tricolor.

“Tive de abrir mão da Libertadores, mas sei que o São Paulo vai vir forte e a expectativa é de conquistas. Sei o que o clube está projetando para os próximos anos. Não foi fácil para mim, porque estava num grupo muito bom, mas sei que o que o São Paulo me apresentou é mais atraente profissionalmente”, afirmou.

“Dentro de todo o projeto que o São Paulo me apresentou e as expectativas criadas com Raí e Ricardo Rocha, isso que me atraiu. O São Paulo é um clube de muitas conquistas e vim para isso. Sei que o clube vai me dar todas as condições para ser campeão e, por isso, escolhi o São Paulo”, reiterou.

Aos 30 anos, Anderson foi anunciado pelo Tricolor de forma repentina após rescindir contrato com o Vasco na última terça. No dia seguinte, fez exames médicos e assinou com o novo clube, por quem atuará pelas próximas três temporadas. Na quinta, realizou o seu primeiro treinamento com o grupo.

“Foi tudo muito rápido. Acertamos num dia e no outro já tive de viajar. Mas, a partir do primeiro contato, não pensei duas vezes em vir para o São Paulo”, revelou o defensor, se esquivando das perguntas acerca de sua saída do clube cruz-maltino.

“O sentimento é de que as coisas pudessem ser diferentes. Agradeço à torcida do Vasco pelo carinho, não cabe a mim colocar os motivos da minha decisão publicamente. Sempre tentei honrar a camisa do Vasco, mas infelizmente as coisas não aconteceram. Tenho certeza que tomei a decisão certa para o futuro da minha carreira”, encerrou.

Como não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a última quarta-feira, Anderson Martins não poderá estrear diante do São Bento, em Sorocaba, no dia 17, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Por questões físicas, contudo, a sua ausência já era esperada no confronto.