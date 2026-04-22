Análise: São Paulo frustra torcida com ineficiência e perde chance de encaminhar classificação

O São Paulo frustrou a torcida com a ineficiência na frente do gol em uma noite de muitas vaias ao técnico Roger Machado, e perdeu uma grande chance de encaminhar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor, com um homem a mais durante todo o segundo tempo, venceu o Juventude por somente 1 a 0 na última terça-feira, no Morumbis, no jogo de ida da quinta fase. Calleri ainda perdeu um pênalti.

São Paulo empilha chances, mas falha

Pressionado no comando do São Paulo, o técnico Roger Machado mandou a campo uma equipe bastante modificada em relação à derrota para o Vasco, no último fim de semana. O treinador promoveu cinco mudanças ao todo, começando pelo setor defensivo, com as entradas de Lucas Ramon, Tolói e Wendell. Já no meio-campo, Luan foi o escolhido para substituir Bobadilla, enquanto Cauly ganhou vaga no ataque no lugar do jovem Lucca.

Os primeiros instantes do jogo foram dominados pelo São Paulo. Jogando em casa, a equipe são-paulina controlou a posse de bola, apostando principalmente nas transições pelas beiradas do campo. Do lado direito, por exemplo, Artur baixava um pouco mais para ser opção de passe e iniciar jogadas de ataque. Sem duas de suas principais peças, o jogo do São Paulo passou muito pouco pelo meio-campo, obrigando os zagueiros a abusarem dos lançamentos.

Nos primeiros 15 minutos, faltou mais aproximação aos atacantes do São Paulo, que acabaram ficando muito distantes um do outro nas tentativas ofensivas, que foram pouquíssimas. A única chegada do Tricolor nasceu da bola parada, com Alan Franco cabecando após levantamento de Artur. O duelo começou a ficar muito faltoso, com os donos da casa sofrendo para progredir nas jogadas pelas faltas do rival.

Desde o primeiro minuto, a proposta do Juventude era desperdiçar o máximo de tempo possível, se defender bem, roubar bolas e contra-atacar. Mesmo assim, o São Paulo procurou alternativas para tentar um jogo mais agressivo e pegar a defesa rival desarrumada, recuperando bolas no meio-campo e buscando soluções para furar a parede jaconera.

Com o passar do tempo, de falta em falta, o São Paulo foi tendo escanteios, se aproximando da área rival e criando maior volume de jogo, empurrando o adversário para trás e ensaiando um movimento de pressão. Foi em uma grande jogada individual de Artur que Luciano cabeceou e abriu o placar, diminuindo um pouco a panela de pressão no Morumbis. Fato é que, depois que os jogadores começaram a se aproximar, o Tricolor foi muito melhor e terminou a primeira etapa com amplo domínio, com chances inclusive de ter aumentado a vantagem.

Torcida fica impaciente e vaia time

O São Paulo voltou do intervalo sem mudanças e recebeu uma ótima notícia logo no início da segunda etapa. Diogo Barbosa fez dura falta em Luciano e, após rever o lance no VAR, o árbitro Lucas Paulo Torezin mostrou o cartão vermelho ao lateral, fazendo com que o Tricolor ficasse com um homem a mais. Apesar disso, os donos da casa não controlaram tanto o jogo como era esperado, deixando o Juventude pisar mais no campo de ataque.

Nas arquibancadas do Morumbis, parte da torcida começou a ficar impaciente com a falta de imposição do São Paulo diante de um time com um jogador a menos. O Tricolor começou a segunda etapa numa rotação um pouco abaixo, e Roger Machado foi alvo de xingamentos. Depois disso, porém, os donos da casa melhoraram e voltaram a finalizar com Artur e Calleri, mas não conseguiram ampliar o placar.

Com 25 minutos, Roger Machado fez a primeira substituição no São Paulo e promoveu uma troca ousada, tirando o volante Luan para a entrada do atacante Lucca. Sem sofrer com as poucas investidas do Juventude e com um homem a mais, o Tricolor foi para o tudo ou nada para buscar construir uma vantagem maior e encaminhar a classificação. Depois disso, o treinador ainda tentou outras trocas.

🔜 Foco no próximo desafio O Tricolor enfrenta o Mirassol no sábado (25), às 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 13ª rodada do Brasileiro.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/fp2vXzisfG — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2026

No entanto, o São Paulo voltou a pecar na eficiência e não conseguiu chegar ao segundo gol. Já na reta final, Calleri teve uma oportunidade de ouro de aumentar a vantagem e dar ao menos uma situação mais tranquila à equipe para o jogo de volta, mas o argentino desperdiçou o pênalti, parando no goleiro Pedro Rocha.

Este foi um dos jogos em que o técnico Roger Machado mais foi vaiado no comando do São Paulo, mas talvez tenha sido a partida em que menos mereceu os xingamentos. Ele chegou até a ser chamado de burro pela torcida, mas não teve culpa nas grandes oportunidades pelos jogadores. Agora, resta saber se o Tricolor, como um todo, conseguirá reverter o cenário de pressão na sequência da temporada.

Situação do confronto

Com o resultado, o São Paulo leva a vantagem mínima para a partida de volta no Rio Grande do Sul e se garante na próxima fase com um empate. Em caso de derrota por um gol de diferença e um consequente empate no agregado, a decisão de quem vai às oitavas de final será nas penalidades máximas.

O duelo de volta entre as equipes está agendado para o próximo dia 13 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Mirassol (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 25/04 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Millonarios-COL x São Paulo (terceira rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 28/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)